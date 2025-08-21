乳がんの早期発見やがん検診の大切さを呼びかけようと、8月21日、高知市の商店街で、高知ファイティングドッグスの選手たちが啓発のチラシを配りました。



高知ファイティングドッグスでは、9月5日のホーム公式戦を「ピンクリボンDAY」と題して、乳がんをはじめとしたがん検診を啓発するイベントを行います。



21日、高知市の帯屋町商店街でドッグスの選手や企画を共催する日本生命高知支社の社員など20人あまりが、啓発のチラシを配ってイベントをPRしました。





■日本生命高知支社・内藤秀之支社長「ピンクリボンDAY、プロ野球でも今よくやっていると思うけど、高知県でもより一人でも多くの方を、こういう機会に受診していただければ、きっかけになればいいかなと思う」■高知ファイティング ドッグス 馬場祥立投手「スポーツやっていてケガしたりとか、（病気など）いつ何が起こるか分からないので、訴えをおこすことで、いろんな人に周知してもらえるかなと思う。早く受診してほしい」高知県内の乳がん検診の受診率は、2023年の調査で52・9％と、国が目標とする60％に届いていません。9月5日の試合では、がん検診の受診を呼びかけるブースを設けるほか、選手は、ピンクリボンにちなみピンク色の限定ユニフォームを着用して、受診を呼びかけることにしています。