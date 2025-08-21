午前10時前



（記者）

「おはようございます」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「おはようございます」



（記者）

Q.「メガソーラーの投稿を続けていますが、どういった意図があるんでしょうか？」



（伊東市 田久保 真紀 市長）

「…」



学歴詐称疑惑の晴れぬ伊東市の田久保市長。



20日、自身のSNSを更新。その内容は、伊豆高原のメガソーラー問題について。





（田久保市長のSNS投稿･8月20日）『工事は止まっていますが、事業そのものは無くなっていませんし、裁判も続いていて予断を許さない状況であること に変わりはありません』“辞職撤回会見”でも、続投理由に掲げていました。（伊東市 田久保 真紀 市長）「私の公約でもあります、新図書館建設計画の中止、そして、伊豆高原メガソーラー計画の白紙撤回という、これはもう私に与えられた使命、現在、メガソーラー計画も、新図書館建設計画も、水面下で激しく動いております」きのう20日の投稿には、さらに続きが…。（田久保市長のSNS投稿･8月20日）『前市長は事業者と秘密裏に確約書を結んだ後、2023年1月に宅造許可の変更申請を認 めて事業を前進させています』前市長が事業を推進していたとも読み取れる文章を投稿していたのです。批判された本人を直撃しました。（伊東市 小野 達也 前市長）「まるで推進しているかのように取り上げられるのは、はなはだ遺憾であります」2014年ごろから韓国系の企業などが伊東市八幡野で進めてきたメガソーラー計画。36ヘクタールの広大な山林に12万枚の太陽光パネルを設置する計画でした。伊東市と市民はメガソーラー計画に反対し業者と対じ。市は、2018年メガソーラー建設を規制する条例を施行し、この条例を根拠に、事業者が工事のため橋や排水管を設置しようと申請した河川占用に「不許可」の処分を出しました。事業者は処分の取り消しを求めて裁判となり、その結果、一審で市は敗訴しますが、二審では一転、市が実質的に勝訴。現在、工事はできない状況となっています。田久保市長がSNSで指摘した確約書というのは…。（伊東市 小野 達也 前市長）「工事の遅延で遅れた利益を数十億円と水面下では請求されて、とても市はそれを払うべきではないという点での確約書だったので、一部内容を言うと、その他の事業者とわけ隔てなく行政手続きを進めますという内容で、ごく当たり前の文章ですが、いろいろな方面の弁護士に相談したところ、当市が敗訴する可能性が高いという見通しの中で、リスクヘッジした方がいいとなった」二審の判決前に、小野前市長は事業者の主張を支持した一審判決と同様の判決が二審で出た場合、多額の損害賠償請求の恐れがあったことから、賠償額を最小にするため、事業者側の代理人の求めに応じる形で「確約書」にサイン。二審で市の主張が認められない場合、「河川占用許可申請を許可する」という内容も含まれていました。しかし、二審では、市の主張が実質的に認められたため、現在この確約書に有効性はありません。（伊東市 小野 達也 前市長）「確約書が問題になった時、政治倫理審査会も説明も十分した。議会でも全員協議会を開いて事実関係も述べました。当時、田久保市長も市議でいた。説明を尽くしたと思う。心配もかけたと思う。市としての最大のリスクヘッジをとるために、確約書もいれて大きな損害賠償に対抗していくという準備だったと思っている」では、現状、メガソーラー計画はどうなっているのか担当課に聞きました。（伊東市 建設部 伊藤 正芳 課長補佐）「あそこでメガソーラー開発をするには、大きく3つの法令的な許可が必要になる。まだ全て許認可が取れている状況ではないので、実際は工事をできる状況ではない。今やろうとすれば法令違反ということで罰則とか処罰を受けてしまうので、事業者はそういうことはしない。事業者からも連絡はここ数年ない状態」伊東市のメガソーラー建設工事には、「宅地造成に関する許可」「河川の占用許可」「林地開発の許可」の3つが必要となります。このうち2つは、行政手続き上、書類に不備がなければ許可せざるを得ないといいます。一方、「河川の占有の許可」は、市長の同意が必要なため許可は下りず、事業が実質ストップしているのです。（伊東市 建設部 伊藤 正芳 課長補佐）「伊東市としては、メガソーラーについて反対という形で条例も制定しているし、市議会でも可決している。新しい市長になっても、そういうことはないと確信している」そして、21日、県の副知事時代に伊東市のメガソーラー計画の対応にあたった静岡市の難波市長は当時の対応について…。（静岡市 難波 喬司 市長）「メガソーラーについて伊東市は条例を作った。条例は、メガソーラーをつくる時には市長の同意がいるという内容になっている。それを作ったのは前市長。県の林地開発許可も同じだが、要件が整ったら許可は出さないといけない。理由も無く引き延ばしたら不作為になる。許可を出すという行為そのものが事業推進にはならない。それは行政の義務ですから」SNSで一方的な主張を繰り返す田久保市長。投稿の真意については語られないままです。