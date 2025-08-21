みなみかわがピン芸人No.１を決める「Ｒ-1グランプリ」に言及。大会に出場することに「意味ないかな」と思っていると繰り返し、共演者たちの反感を買う事態に！しかし、かまいたちの二人から問い詰められると、ようやく本音を吐露し始め……。みなみかわがＲ-1グランプリに出ない真の理由とは…！？

今年３月に開催「Ｒ-1グランプリ2025」では、友田オレが史上最年少で優勝。2023年に活動を始めたばかりの芸歴3年目令和芸人の快挙が話題に。一方、同大会に出場し、準決勝で敗退したのがウエストランド井口。「準決勝では僕が一番ウケた」と語る彼は、準決勝の審査員をピン芸人がやっている同大会に怒り心頭。「（来年の）Ｒ-1はちょっとどうしようかな」と思っていると今の心境を明かした。

そんな井口の話を受け、濱家から「出てへんの？」と尋ねられたみなみかわは、「今年は出てないですね」と即答。さらに「なんでなん？」と聞かれ、「いや、意味ないかなって」と答えると。スタジオがざわつき始めた。「あなたこそピン芸人ですやん」と問い詰める山内に、「はい、ピン芸人です。自分ピン芸人なんですけど、その…意味ないかなって」と同じ答えを繰り返すみなみかわ。

濱家が「何が意味ないの？」と続けると、「僕みたいなもん決勝とか残れないと思うんですけど、例えば準々決勝、準決勝いけた。やったーって（なっても）ね、意味ないかと」とみなみかわ。濱家が「決勝残ったら意味あるやん」と言っても、みなみかわは「頑張っていいネタが出来ました。決勝残ってね、例えば、３位とか４位で終わりました。意味ないかな」と繰り返すばかり。

それでも「優勝したら意味あるやん」と食い下がる濱家に、みなみかわが「めっちゃ頑張ってね、いいネタ作って優勝しました。意味ないかな」と答えると、スタジオは騒然！濱家が「結局言うてること一緒やないか！」と怒り、山内が「井口くんはＭ-1勝ってるからわかるけど、お前ピン芸人で何にもゲットしてないねん！」と詰め寄ると、みなみかわはようやく本音を吐露し始めた。

「単独ライブでネタを作るじゃないですか。それでR－1の時期にテーブルにネタを広げたら、勝てるネタが１個もなかったんですよ」とみなみかわ。濱家が「最初からそれ言えよ」と笑うと、みなみかわは「悔しいです。私はつまんなかったです。才能がなかったんですみません」と頭を下げた。

なお、このみなみかわの余談は、８月20日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で明かされた。