好き＆行ってみたい「鳥取県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「鳥取砂丘オアシス広場」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「鳥取県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「生物多様性保全活動もしているみたい。SDGs貢献の一環としても行ってみたいなぁ」（40代女性／長崎県）、「学生の時に一度行ってとても良かったから」（40代女性／香川県）、「広い芝生も近くにあり、鳥取砂丘を楽しんだのちにゆっくりと過ごしながら森林浴も楽しむ欲張りプランが組めそう」（20代女性／高知県）といった声が集まりました。
回答者からは「いろはすの採水地でもあるので、自然を満喫できそうだからです（20代男性／東京都）」、「以前に行ったことがあり、歩きやすかったので」（40代女性／兵庫県）、「中国地方の最高峰であり、独立峰でもある大山！一の沢、二の沢のブナ林を通り、鍵掛峠の展望台まで行けば南壁を眺める一番の絶景ポイントが見られます。新緑のブナ林、紅葉の大山は最高に素敵なドライブスポットです」（50代女性／鳥取県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：鳥取砂丘オアシス広場周辺の森林／58票鳥取砂丘のすぐそばにあるオアシス広場周辺の森林エリアは、砂丘の絶景と緑の彩りを同時に楽しめる貴重なスポット。砂丘から遊歩道が続いており、砂丘観光のついでに森林浴で心を落ち着けるのにぴったりです。
1位：大山／68票中国地方最高峰の大山（だいせん）は、登山道やブナ林が広がるトレッキングスポットとして人気。新緑、紅葉、雪景色と四季を通して楽しめ、澄んだ空気の中での森林浴は心身のリフレッシュに最適です。
