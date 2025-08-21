メルセデスAMGトップエンドに

君臨するGTシリーズ

AMGは進化し続けている。独立したチューナーは現在メルセデスAMGとなり、巨額な開発資金を投じて理想のモデル開発に邁進している。“43”、“53”、“63”といったパワーソースをもとにラインアップを拡張しているのだ。そのトップエンドに君臨するのがメルセデスAMG GTシリーズである。“スーパースポーツ”という呼び方が似合うレーシーなマシンだ。

このクルマの系譜は2009年9月に登場したメルセデス・ベンツSLS AMGに遡る。アルミ製スペースフレームにM156型6.2L・V8エンジンを搭載したスーパーモデルだ。印象的なのはガルウイングドアで、1954年型300SLをモチーフにしていた。

そんなSLS AMGの背景には2004年に発表されたメルセデス・ベンツSLRマクラーレンがあることも忘れてはならない。その名のとおり、メルセデスとマクラーレンがコラボして計画されたモデルだ。で、これがハイパフォーマンスなのはもちろんだが、価格も当時5775万円とスペシャルだった。少量生産でカーボンコンポジットのモノコックボディなのだから当然だろう。がしかし、メルセデス・ベンツSLS AMGはその約半分のプライスを実現していた。

メルセデスAMG GTシリーズは、その流れを汲んでいる。つまり、このパフォーマンスにしてアフォーダブルなのだ。

