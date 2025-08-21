「旦那さんカッコよすぎる」荻野由佳、夫婦でのマタニティフォト公開！ 「いよいよママになるんだね」
元NGT48の荻野由佳さんは8月20日、自身のInstagramを更新。夫婦でのマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいます。
荻野さんは「この10ヶ月間、本当にあっという間で 特に夏場の臨月は本当に大変で、、体調的には苦しい事の方が多かったけど、毎回の検診で元気な姿を見せてくれて日々お腹で感じる胎動が私の全ての生きがいになっていました！」と、これまでの妊娠期間を振り返っています。
ファンからは「なんて幸せそうなお写真！」「ほんとに感動して泣いちゃいそう」「お腹がほんとうに大きくみえる！」「いよいよママになるんだね」といった声が。ほかにも「おぎゆかの旦那さんカッコよすぎる」「いい旦那さんで本当に良かった」など、夫へのコメントも寄せられました。
「お腹がほんとうに大きくみえる！」荻野さんは「思い出として、夫婦バージョンでマタニティフォトの撮影もしていただきました」とつづり、8枚の写真を投稿。第1子妊娠中につきおなかが大きくなった荻野さんと一般男性の夫のツーショットです。おなかを見つめる2人の優しい目線が印象的です。
ソロでのマタニティフォトも公開1日には、ソロでのマタニティフォトを公開した荻野さん。美しいドレス姿にファンからは「綺麗なママだこと」「ゆかちゃん美しい…まさに聖母…」といった反響が寄せられていました。残りのマタニティライフも穏やかに過ごしてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)