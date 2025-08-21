◇マイナーリーグ タコマ7-6オクラホマシティー（日本時間21日、チーニー・スタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間21日、2度目のリハビリ登板を行いました。

日本時間5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りとなっていた佐々木投手。この日は、3Aオクラホマシティーの一員として、ロッキーズ傘下3Aタコマ戦に先発した佐々木投手。3回1/3、60球を投げ、3安打、3四球、2奪三振、2失点の成績となりました。

初回、先頭打者に前回登板を上回る96.5マイル（約155.3キロ）のストレートをマーク。2アウト1塁3塁のピンチを背負うも、センターフライに仕留め、得点を与えません。

2回は先頭を空振り三振とするも続く2打者に四球を与え1アウト、1塁3塁のピンチを招きます。ここで9番のマーロー選手の犠牲フライで先制点を許しました。

同点となった3回は三者凡退とすると4回も続投。先頭打者から空振り三振を奪い、続く打者の際にこの日最速の97.8マイル（157.4キロ）を記録。しかし四球を与えて降板しました。

日本時間15日には3Aアルバカーキ戦に先発していましたが、2回0/3を投げて6安打3失点と予定していた3イニングを投げられず降板となっていた佐々木投手。この試合で球速も戻り、投手復帰に期待がかかります。