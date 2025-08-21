新潟退団の田中成也が33歳で現役引退…トライフープ岡山U15のコーチに就任

B3所属のトライフープ岡山は8月21日、契約満了に伴い2024－25シーズン限りで新潟アルビレックスBBを退団していた田中成也と、トライフープ岡山U15コーチとしての契約を締結したことを発表した。また、これに併せて田中は自身のSNSで引退を表明している。

新潟県出身で現在33歳の田中は、高志高校、明治大学を経て、2014年に広島でキャリアをスタート。2019－20シーズンにはB2ベスト3ポイント成功率賞を受賞した。2021－22シーズンからは仙台89ERSでプレーした後、新潟で2シーズンを過ごし、現役引退となった。

自身のSNSでは「僕みたいな平凡な選手でもここまでやれたことは本当に自分でも誇りに思いますし、これを今後バスケットボール界に還元できたらなと思います」と今後への意気込みを語った田中。新シーズンからU15のコーチを務める岡山を通して、以下のようにコメントしている。

「僕としても初めてのコーチということで至らぬところもあると思いますが、プロキャリア11年の経験をしっかりと次世代に伝え、さらには素晴らしい人材の育成に携わることでバスケットボール界に還元していきたいと考えています。全身全霊をかけて、なおかつ僕自身も成長しながらこの仕事をさせていただくことに感謝していきながらやっていきたいと思います」

【動画】田中が2シーズンを過ごした仙台でのプレー集