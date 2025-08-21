MLBの試合が各地で行われ、日本人投手が活躍を見せましたが、勝利投手とはなりませんでした。

大谷翔平選手が10度目の先発マウンドに立ちますが、2回に2点先制されると4回には5連打を浴び、4回66球を投げ被安打9、3奪三振。5失点は今季最多失点となり768日ぶりの黒星となりました。

メッツの千賀滉大投手がナショナルズ戦に先発出場。5回途中84球を投げ、6安打5失点。メジャーワーストタイとなる5失点で今季5敗目を喫しました。

2回まで三者凡退の好投をみせましたが、3回に2つの四球と味方のエラーで1アウト満塁のピンチを迎えるとタイムリー、犠牲フライで2点を失点。

4回にも2者連続タイムリーを浴び、2失点とすると、5回にもソロホームランを浴び、5点目を失いました。6回、先頭にヒットを許したところで降板。今季ワーストの5失点、防御率2.58となっています。

この試合ナショナルズの小笠原慎之介投手は5―4の7回から3番手として登板。フランシスコ・リンドア選手を内野フライ、フアン・ソト選手をセカンドゴロ、スターリング・マルテ選手を空振り三振とメッツ上位打線を3者凡退に封じました。

エンゼルスの菊池雄星投手は本拠地でのレッズ戦に先発登板。7回1失点の好投も勝利投手とはなりませんでしたが、チームの連敗を「2」で止めました。

菊池選手は初回から三者凡退に抑える好投を見せると2回も連続ヒットを許すも要所で併殺打とし、0に抑えます。

3回に2アウト2塁からノエルビ・マルテ選手にタイムリーで先制点を許しますが、4回に同点とすると、その後は要所で抑え、7回1失点の好投。しかし同点での降板となり、今季7勝目とはならず。防御率は3.42となっています。チームは8回にルイス・レンヒーフォ選手のタイムリーで追加点。連敗を2でストップしました。