²£ÉÍ¤Çº£¡¢TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¾¦µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£¡¢²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤ª¤è¤½200¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ëÃæ¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥Ö¡¼¥¹¤¬¡£
µ¼Ô
¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢TICAD½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÌ¡²è¤È¥¢¥Ë¥á¡£¤³¤Î¿Íµ¤¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó
¡Ö¸«¤Æ¤¹¤°¤Ë¡ØÂç¹¥¤¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¥ï¥ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡Ä
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥ª¥¿¥¯TV¡Ù¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥ª¥¿¥¯TV¡×¡£Åö½é¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼ÂºÝ¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥¹¥×¥ìÂç²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó
¡Öº£¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤Ë¡Ø¥ª¥¿¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ø»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥ª¥¿¥¯¤Ï¡ËÌ¾ÍÀ¤Î¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤ÇÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ý±×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆüËÜÊ¸²½¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¥é¡¼¥á¥ó¤ä¾È¤ê¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ø¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¤ÏÆüËÜ¤äÆüËÜ·ÐºÑ¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òÌ¥Î»¤·¡¢Ì£Êý¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢°ã¤¦¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î³ÈÂç¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¡£¥±¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½20Ç¯Á°¤«¤éÃæ¹ñ¸ì¶µ°é¤¬ÉáµÚ¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏËèÇ¯¡¢¥±¥Ë¥¢¤Îµ¼Ô¤òËÌµþ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥±¥Ë¥¢¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä
¥±¥Ë¥¢ºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥Ç¥Ë¥¹¤µ¤ó
¡Ö¥±¥Ë¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢²ñ¼Ò¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤Î¸½¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥±¥Ë¥¢¤ËÌá¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÎÄêÅª¤Êµ»ö¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸¦½¤¤¬¥±¥Ë¥¢¿Í¤Î»×ÁÛ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥Ë¥¢ºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥Ç¥Ë¥¹¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¸¦½¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô¤Ï¡Ë¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ØÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬»ý¤Áµ¢¤ë°õ¾Ý¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¯ÉÜ¤âÌ±´Ö¤â´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤È´Ø¤ï¤ë¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
µðÂç»Ô¾ì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤É¤¦¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¹ñ¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£