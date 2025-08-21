8月15日の『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）は、話題の過去回を紹介する「リターンズ」を放送。「ラーメン屋のイケメンに恋した5歳の娘」（2024年9月20日放送）では、店員に“恋”をしてしまった5歳児のある願いをサポートした。

【映像】5歳娘がイケメン店員をおかずにラーメンを食べる様子

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「ラーメン屋のイケメンに恋した5歳の娘」は、兵庫県の女性（37）から寄せられた次のような依頼だ。

『先日、家族で海水浴に行った帰りのことです。疲れて夕食を作る元気がなかったため、ラーメン屋で食事をすることにしました。「今日は楽しかったね」「また、みんなで行こうね」なんて他愛もない会話をしていたところ、5歳娘の食事のペースが明らかに遅く、様子がおかしいのです。「どうしたん？早く食べな」と言うと、店員さんを指さし、うっとりした表情を浮かべて一言「あのお兄さんカッコいい」と言うのです。まさに恋する乙女のまなざし。その後も初恋は冷めやらぬようで「だっこして欲しい」と何度も言っています。しかし、「お兄さんに会いに行く？」と聞いても、「恥ずかしい」と乙女心満載です。どうか、恥ずかしがり屋の娘が初恋の相手に自分の思いを伝えられるようお手伝いいただき、夢の“だっこ”を叶えていただけませんか』

さっそく桂二葉探偵が依頼者の元へ。そして憧れのお兄さんにお手紙を書く手伝いをし、それを持ってラーメン屋へと行くことに。お兄さんは、アルバイトの19歳大学生だと判明。好きなところについて娘は「顔」と即答し、彼をおかずにラーメンを食べるという熱愛ぶりだ。

無事、手紙を渡すことができ、アルバイト終わりに公園で会う約束を取り付けると、喜びは爆発。しかし、緊張のあまり公園デートは顔がこわばり、母親も「楽しそうに見えへん（笑）」。ショッピングセンターに移動し、レーシングゲームやUFOキャッチャーを楽しむと、日は暮れ夕方に。

最終目標の「だっこしてください」と書いた手紙を手渡したが、この日は遊び疲れてしまったのか、娘は乗り気ではない様子。「次回来店時に」という約束を交わすと、後日、夢を叶えた娘の動画が届いていた。