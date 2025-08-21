BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が自身のInstagramを更新。北イタリア・コモ湖で過ごした優雅な休日の様子を公開した。

【写真＆動画】コモ湖でのクルージングを楽しむジェニー

■BLACKPINKジェニー、コモ湖畔でのリフレッシュタイムを報告

現在ワールドツアー『DEADLINE』を開催中のBLACKPINK。多忙なスケジュールの合間を縫って、ジェニーはコモ湖を訪れたようだ。

1枚目は、クルーザーの上で手すりに手をかけ、風を感じるように体を反らせるジェニーの姿。ナチュラルに下ろした髪、胸元が繊細なレースで覆われたフェミニンなシャツにジーンズで、ガーリーな装いのジェニー。クルージングを存分に楽しんだようで、9、10、13、17枚目にもクルーザーで乾杯をする様子や、風を受けてくつろぐ姿を披露している。

また、ジェラートを頬張る姿（11枚目）やピザにかぶりつく瞬間（19枚目）など、イタリアの食を満喫する無邪気な表情も披露。他にも木陰でのリラックスタイム（8、15枚目）、趣のある街並みを歩く様子（12枚目）も。ジェニーの自然体の魅力が詰め込まれた投稿だ。

SNSでは「かわいいかわいい！大好き！！！」「ナチュラルな髪も洋服もめちゃくちゃかわいい」「ガーリーな服もほんと似合うね」「夢のような休暇！」「リラックスして過ごせていてよかった」など温かいコメントが多数寄せられた。

