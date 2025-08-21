今日21日の近畿地方は、京都市など3地点で最高気温が37℃を超えるなど、危険な暑さとなりました。明日22日は大体晴れて、最高気温が35℃以上の猛暑日となる所がさらに増えるでしょう。37℃以上の体温を超えるような暑さになる所も多くなる見込みです。熱中症に厳重に警戒をしてください。

今日21日は最高気温が35℃以上の地点が続出

今日21日の近畿地方は、朝から強い日差しが照り付け、ハイペースで気温が上昇しました。

午後3時30分までの最高気温は、最も高かった地点で、京都市、福知山市(京都府)、福崎町(兵庫県)でいずれも37.2℃でした。

近畿地方で、気温を測っているアメダス64地点のうちの半数近くで、最高気温が35℃以上の猛暑日となりました。





※京都では、午後4時00分に最高気温37.3℃を観測しました。

明日22日はさらに暑くなる 熱中症に厳重警戒

明日22日は、本州付近で太平洋高気圧の勢力が強まるでしょう。近畿地方では、大体晴れて、明日も強い日差しが照り付ける見込みです。

気温は今日21日よりも上がりやすく、最高気温が35℃以上の猛暑日となる地点が増えるでしょう。37℃以上の体温を超えるような暑さになる所も多くなる見込みです。

日中の外出はできるだけ避け、エアコンの効いた涼しい場所で過ごすようにしてください。



また、今日21日は、中国山地や丹波高地、紀伊山地の周辺で雨雲が発生・発達し、京都市など市街地でも局地的にザっと雨が降りました。明日22日は、今日よりも雨雲が発生しにくく、急な雨や雷雨は紀伊山地など山沿いが中心となるでしょう。

まとまった雨の降らない日が続いていますので、植物や農作物の管理に十分ご注意ください。

熱中症対策にプレクーリングを

熱中症対策の1つに「プレクーリング」があります。これは、屋外の作業などを始める前に、あらかじめ体を冷やしておくことで、作業中に体温が上がるペースを緩やかにする方法です。プレクーリングには、2つの種類があります。



1つは、体の内部から冷やす方法です。冷たい物を飲むことで、体の内部から冷やすことができますが、おすすめは「アイススラリー」です。スポーツ飲料と、凍らせたスポーツ飲料を、ミキサーで撹拌して作ります。微細な氷と液体が混ざっているので、液体だけを飲む時に比べて、冷たさがゆっくりと体の内部に浸透します。水分だけでなく、塩分や栄養素も補給できますが、一度に大量に飲むと、胃に負担をかけるので、少しずつ飲みましょう。1回に100グラム程度、数回に分けて飲むのがよいとされています。



もう1つは、体の外部から冷やす方法です。保冷剤などが体に接触するように作られたクールベストや、ファンのついた上着を着るのもおすすめです。また、水の入った器に手や足を入れて、10分程度、冷やすだけでもプレクーリングできますが、水温は10〜15℃が効果的で、温度が低すぎると血管が収縮してしまい、逆効果になります。他にも、休憩時間に、椅子に座り、手足を水につけながら、スプレーで全身に水をかけて扇風機で風を送ると、脱水状態が軽減されます。



プレクーリングは、いくつかの方法を組み合わせて実施すると、より効果的です。暑い中での作業でも、できるだけ熱中症を防いでください。