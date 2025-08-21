プロレスラーのジャガー横田が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅで米国留学中の長男・大維志くんとリモート通話。現在の寮生活の実態を聞いた。

大維志くんは８月上旬に留学のため米国へ。現在学校は長期休暇中のようで、入った寮について「部屋自体は佐久長聖の寮よりちょっと狭いぐらい」と説明。本来は６人でシェアするはずの部屋だが「今回はなぜか分からないけど、僕を含めて３人しかいない」という。

しかも「フィル」という名前の５３歳の大学生と同居だといい「彼が食器とか全部持っていて、好きに使っていいよって。超ありがたい。すごいいい人」だと紹介。しかもこのフィルは「ジャズミュージシャン」だといい「ブルーノート？とか出てるって。サックスとかフルートとか吹いてるって。２０代から長年やっててと話してて、結構凄い人かもしれない。自分の曲とかあるみたい、アルバムが」という驚きの経歴を明かした。

自炊はまだしていないといい、「レンチンぐらいしかしてない。あとはシリアルをバリバリ食って、水を飲んで腹を膨らませる」といい母のジャガーもびっくり。「節約できるから俺はいいけどね。まあまあカネ使ってるから」と節約の意味もあるとした。

ここでジャガーの夫で医師の木下博勝氏が「（家賃は）日本円で１カ月２８万円ぐらです。結構高い」と驚きの寮費も告白していた。