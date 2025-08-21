ILLIT¡¢½ãÇò°áÁõ¡õÄ¹¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Ç¡ØELLE¡ÙÉ½»æ¤Ë¹ßÎ×¡ª¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉDAMIANI¤È¥³¥é¥Ü
ILLIT¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE¡Ù9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ILLIT¡ØELLE¡Ù¤Ç¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉDAMIANI¤È¥³¥é¥Ü
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE¡Ù¤Ï8·î19Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ÇILLIT¤È¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉDAMIANI¡Ê¥À¥ß¥¢ー¥Ë¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿É½»æ¤ò¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï½ãÇò¤Î°áÁõ¤ÈÄ¹¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È5¼ï¤Ç¤Ï¡¢À¶¤é¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È´ãº¹¤·¤Ç¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Î¤ò¤¦¤¿¤¤¤¿¤¤¡×
ILLIT¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¡Ö¡ØÃ¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ÐËâË¡¾¯½÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¶¦´¶¤·¡¢°Ö¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£º£¸å¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Î¤ò¤¦¤¿¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤è¤êÂç¤¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Áー¥à¤Î»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£ILLIT¤Î¼Ì¿¿¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¡ØELLE¡Ù9·î¹æ¤ÈWEB¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ILLIT¤Ï9·î1Æü¤ËÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN¡Ù¤ò9·î3Æü¡¦4Æü¤ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢6Æü¤Ë¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë¡¢14Æü¤Ë¤Ï¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.01 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×
2025.09.03 ON SALE
SINGLE¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ILLIT OFFICIAL SITE
https://illit-official.jp/