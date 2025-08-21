DCドラマ『ピースメイカー』シーズン2、最新プロモーション映像が公開！

完全新作映画『スーパーマン』の監督ジェームズ・ガンが製作総指揮を務め、『スーパーマン』本編にサプライズ登場も果たした過激派ヒーロー“ピースメイカー”が主人公のDCドラマシリーズ『ピースメイカー』シーズン2が、HBO Max on U-NEXTにていよいよ8月22日（金）より独占配信開始。

シーズン2の独占配信記念で、この度、『ピースメイカー』最新プロモーション映像が公開！

『ピースメイカー』シーズン2は映画『スーパーマン』に続く作品

映画『スーパーマン』はDCユニバースの新たな幕開けとなる作品として、日本では公開初週の週末興行収入・動員ランキングでともに洋画No.1 を記録、累計興行収入が10億円を超え、全世界累計興行収入においても5.9億ドルを突破（※8/18時点 Box Office Mojo調べ）、超〈スーパー〉大ヒットとなった。

映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出したスピンオフシリーズ第2弾であるシーズン2では、タスクフォースX解散後のピースメイカー（ジョン・シナ）とシーズン1で登場した「11th ストリート・キッズ」の仲間たちのその後が描かれ、映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でピースメイカーが暗殺したリック・フラッグ（ジョエル・キナマン）の父であり、『スーパーマン』にも登場しているリック・フラッグ将軍（フランク・グリロ）が現れ、波乱の展開を迎える。

さらに、ジェームズ・ガンが監督を務めた映画『スーパーマン』で、スーパーマンと共に活躍するヒーローチーム「ジャスティス・ギャング」のメンバーであるホークガール（イザベラ・メルセド）とグリーン・ランタン／ガイ・ガードナー（ネイサン・フィリオン）がサプライズ登場！

製作総指揮を務めるジェームズ・ガンもこの『ピースメイカー』シーズン2が、自身の監督作である映画『スーパーマン』に続く作品であることを公言しており、このクロスオーバーにファンの間では早くも話題沸騰。『スーパーマン』に続く新たなDCユニバース作品として『ピースメイカー』シリーズの今後の発展にますます期待が高まるばかり！

『ピースメイカー』最新プロモーション映像

シーズン2の独占配信を記念して、シーズン1のリキャップ映像と共に新シーズンを紹介！

「平和を守るためなら何人でも殺す」と無慈悲な殺人兵器として暗躍してきたピースメイカー。「スターフィッシュ計画」での瀕死の重傷から奇跡の復活を遂げた彼は、忠誠心とスキルを買われ、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』で司令官だったアマンダ・ウォラーの監視下で、刑期免除を報酬としてリクルートされることに。「君のスキルは？」という問いに、「かぶるヘルメットで能力が変わる」と答えた通り、彼の必殺技である“ソニックブーム”が起動し、その破壊力を示すインパクト映像に釘付け！

そして、「“11th ストリート・キッズ”の仲間たちを誰もバラバラにできない」とのピースメイカーの意気揚々なクールな姿に惚れ惚れすること必至。「世界を救いに行くわよ！」というアマンダの娘であるレオタ・アデバヨの鼓舞に呼応するかのように、銃撃戦や爆発シーンでピースメイカーと仲間たちが大暴れ。「準備はいいか？」と相棒のワッシーに声掛けをするピースメイカー。それは、同時に視聴者へのメッセージとも受け取れ、気分は爆上がりだ。

★毎週金曜日は、HBO Max on U-NEXTで『ピースメイカー』シーズン2（全8話）を楽しもう！

2026年6月26日に全米公開を控える新たなDCユニバースの次なる劇場公開作品『SUPERGIRL（原題）』に果たしてピースメイカーは出演できるのか？ 今後の新生DCユニバース作品と『ピースメイカー』シリーズに注目！

