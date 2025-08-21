　21日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万80枚だった。うちプットの出来高が6235枚と、コールの3845枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の612枚（10円高200円）。コールの出来高トップは4万4000円の500枚（100円安295円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　91　　　 0　　　 1　　51000　
　　58　　　-1　　　 2　　50000　
　 116　　　-2　　　 3　　49000　
　 273　　　-3　　　 7　　48000　
　 421　　　-7　　　16　　47000　
　 103　　 -13　　　35　　46250　
　 363　　 -19　　　44　　46000　
　　56　　 -25　　　56　　45750　
　　29　　 -32　　　63　　45625　
　 153　　 -27　　　73　　45500　
　　41　　 -38　　　82　　45375　
　 106　　 -38　　　92　　45250　
　　35　　 -40　　 105　　45125　
　 328　　 -50　　 115　　45000　
　　10　　 -55　　 130　　44875　
　　63　　 -60　　 145　　44750　
　　 9　　 -70　　 160　　44625　
　 165　　 -75　　 185　　44500　
　　38　　 -95　　 195　　44375　
　 142　　 -85　　 230　　44250　
　　13　　-100　　 260　　44125　
　 500　　-100　　 295　　44000　
　　19　　-120　　 315　　43875　
　　26　　-130　　 350　　43750　　1445 　　+385　　　 3　
　 120　　-125　　 440　　43500　　1335 　　+150　　　 8　
　　16　　-150　　 475　　43375　
　　49　　-160　　 520　　43250　　1140 　　+125　　　22　
　 381　　-175　　 635　　43000　　 990 　　+105　　　30　
　　　　　　　　　　　　　42875　　 925 　　 +65　　　 5　
　　66　　-185　　 750　　42750　　 860 　　 +55　　　21　
　　12　　　　　　 820　　42625　　 800 　　 +45　　　18　
　　16　　-145　　 920　　42500　　 760 　　 +85　　　72　
　　 2　　-165　　 965　　42375　　 715 　　 +50　　　 4　
　　 6　　-195　　1080　　42250　　 660 　　 +65　　　24　
　　　　　　　　　　　　　42125　　 610 　　 +20　　　 4　
　　 9　　-180　　1235　　42000　　 575 　　 +60　　 412　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 525 　　+195　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 500 　　 +15　　 207　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 460 　　 +40　　　50　
　　 2　　-265　　1520　　41500　　 425 　　 +15　　 131　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 400 　　+155　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 370 　　　+5　　 359　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 355 　　　+5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 325 　　 +20　　 331　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 305 　　　-5　　　22　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 285 　　 +15　　　41　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 265 　　 +10　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 250 　　 +10　　 124　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 235 　　 -10　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 220 　　　+5　　　68　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 210 　　　-5　　　11　
　　 1　　　　　　2900　　40000　　 200 　　 +10　　 612　