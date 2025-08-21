日経225オプション9月限（21日日中） 4万円プットが出来高最多612枚
21日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万80枚だった。うちプットの出来高が6235枚と、コールの3845枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の612枚（10円高200円）。コールの出来高トップは4万4000円の500枚（100円安295円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
91 0 1 51000
58 -1 2 50000
116 -2 3 49000
273 -3 7 48000
421 -7 16 47000
103 -13 35 46250
363 -19 44 46000
56 -25 56 45750
29 -32 63 45625
153 -27 73 45500
41 -38 82 45375
106 -38 92 45250
35 -40 105 45125
328 -50 115 45000
10 -55 130 44875
63 -60 145 44750
9 -70 160 44625
165 -75 185 44500
38 -95 195 44375
142 -85 230 44250
13 -100 260 44125
500 -100 295 44000
19 -120 315 43875
26 -130 350 43750 1445 +385 3
120 -125 440 43500 1335 +150 8
16 -150 475 43375
49 -160 520 43250 1140 +125 22
381 -175 635 43000 990 +105 30
42875 925 +65 5
66 -185 750 42750 860 +55 21
12 820 42625 800 +45 18
16 -145 920 42500 760 +85 72
2 -165 965 42375 715 +50 4
6 -195 1080 42250 660 +65 24
42125 610 +20 4
9 -180 1235 42000 575 +60 412
41875 525 +195 3
41750 500 +15 207
41625 460 +40 50
2 -265 1520 41500 425 +15 131
41375 400 +155 1
41250 370 +5 359
41125 355 +5 10
41000 325 +20 331
40875 305 -5 22
40750 285 +15 41
40625 265 +10 17
40500 250 +10 124
40375 235 -10 14
40250 220 +5 68
40125 210 -5 11
1 2900 40000 200 +10 612
