日経225オプション10月限（21日日中） 3万9000円プットが出来高最多203枚
21日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1730枚だった。うちプットの出来高が1060枚と、コールの670枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の203枚（5円安370円）。コールの出来高トップは4万3000円の104枚（915円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 -2 4 52000
14 -4 8 51000
31 -5 14 50000
72 -7 26 49000
83 -14 46 48000
33 -29 86 47000
103 -45 165 46000
10 200 45750
5 225 45625
14 230 45500
2 -255 270 45250
35 -85 315 45000
1 400 44875
7 -70 370 44750
5 400 44625
2 -95 425 44500
22 -95 445 44375
8 480 44250
16 -105 510 44125
32 -120 555 44000
5 635 43750
28 -130 725 43500
8 760 43375
104 915 43000
42750 1425 3
2 -260 1170 42500 1310 +90 6
42000 1090 +70 13
41500 900 +25 12
41250 785 28
41000 740 +5 39
40875 705 3
40500 620 +5 17
40375 600 1
40250 570 3
40125 545 3
1 2935 40000 520 0 61
39875 500 12
39750 470 4
39625 455 3
39500 435 +15 47
39250 400 +20 5
39000 370 -5 203
38875 350 1
38625 320 -5 8
38375 290 8
38250 260 -15 3
38000 260 -5 47
37750 235 -10 6
37625 230 0 5
37000 200 +10 8
36750 180 0 2
36500 170 +5 32
