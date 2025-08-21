　21日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1730枚だった。うちプットの出来高が1060枚と、コールの670枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の203枚（5円安370円）。コールの出来高トップは4万3000円の104枚（915円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　-2　　　 4　　52000　
　　14　　　-4　　　 8　　51000　
　　31　　　-5　　　14　　50000　
　　72　　　-7　　　26　　49000　
　　83　　 -14　　　46　　48000　
　　33　　 -29　　　86　　47000　
　 103　　 -45　　 165　　46000　
　　10　　　　　　 200　　45750　
　　 5　　　　　　 225　　45625　
　　14　　　　　　 230　　45500　
　　 2　　-255　　 270　　45250　
　　35　　 -85　　 315　　45000　
　　 1　　　　　　 400　　44875　
　　 7　　 -70　　 370　　44750　
　　 5　　　　　　 400　　44625　
　　 2　　 -95　　 425　　44500　
　　22　　 -95　　 445　　44375　
　　 8　　　　　　 480　　44250　
　　16　　-105　　 510　　44125　
　　32　　-120　　 555　　44000　
　　 5　　　　　　 635　　43750　
　　28　　-130　　 725　　43500　
　　 8　　　　　　 760　　43375　
　 104　　　　　　 915　　43000　
　　　　　　　　　　　　　42750　　1425 　　　　　　　 3　
　　 2　　-260　　1170　　42500　　1310 　　 +90　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　42000　　1090 　　 +70　　　13　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 900 　　 +25　　　12　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 785 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 740 　　　+5　　　39　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 705 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 620 　　　+5　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 600 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 570 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 545 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　2935　　40000　　 520 　　　 0　　　61　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 500 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 470 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39625　　 455 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 435 　　 +15　　　47　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 400 　　 +20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 370 　　　-5　　 203　
　　　　　　　　　　　　　38875　　 350 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38625　　 320 　　　-5　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 290 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 260 　　 -15　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 260 　　　-5　　　47　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 235 　　 -10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　37625　　 230 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 200 　　 +10　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 180 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 170 　　　+5　　　32　