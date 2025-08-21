MLB公式サイトは20日（日本時間21日）、最新の「打者パワーランキング」を発表。1位にドジャースの大谷翔平投手を選出した。

2位には、ナ・リーグ本塁打部門でトップに立つフィリーズのカイル・シュワーバー外野手、3位にアスレチックスの新人ニック・カーツ内野手がランクイン。前回の2位に続いてトップ3入りを果たした。

■右肘負傷中のジャッジは4位変わらず

公式サイトによるパワーランキングは、選手の直近、シーズン全体、過去365日それぞれのパフォーマンスを考慮。3つのカテゴリーのうち、最初の2つに重きを置いて選出されている。

前回8日（同9日）に3位だった大谷は、上位にいた2選手シュワーバーとカーツをまとめて抜き去った。今季は同ランキングで2位が4回、3位が2回と軒並みトップ3に食い込んだが、トップ選出は今季初。

8月好調の大谷は、20日（同21日）の試合終了時点で月間打率.385（65打数25安打）、6本塁打、10打点、OPS1.266をマーク。熾烈なナ・リーグ首位争いを続ける中で打線をけん引、25安打、17四球、4盗塁で、いずれもチームトップを記録している。

なお、ランキング2位には大谷に1本差をつけて本塁打部門トップに立つシュワーバーが選出された。3位には前回ランク外から2位に急浮上した、7月度ア・リーグ月間MVPの22歳のカーツ。圧巻の打撃指標で、新人王候補の最有力候補と目されている。右肘負傷中で指名打者での出場が続く、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は前回同様4位に留まった。

公式サイトが選出「打者パワーランキング」 8月21日最新版

1. 大谷翔平（ドジャース） 前回：3位

2. カイル・シュワーバー（フィリーズ） 前回：1位

3. ニック・カーツ（アスレチックス） 前回：2位

4. アーロン・ジャッジ（ヤンキース） 前回：4位

5. ブラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ） 前回：ランク外

6. カル・ローリー（マリナーズ） 前回：8位

7. フリオ・ロドリゲス（マリナーズ） 前回：ランク外

8. ホセ・ラミレス（ガーディアンズ） 前回：6位

9. ラモン・ラウレアーノ（パドレス） 前回：ランク外

10. ブライス・ハーパー（フィリーズ） 前回：ランク外