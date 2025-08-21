　21日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は189枚だった。うちプットの出来高が186枚と、コールの3枚を上回った。プットの出来高トップは2万6000円の42枚（57円）。コールの出来高トップは4万7000円の2枚（245円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　　　　　　　　　　　　54000　 11510 　　+235　　　 3　
　　 1　　 -41　　　39　　51000　
　　 2　　　　　　 245　　47000　
　　　　　　　　　　　　　41000　　1100 　　 +80　　　17　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 160 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　85 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　27250　　　67 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　57 　　　　　　　42　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　51 　　　　　　　39　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　41 　　　　　　　39　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 9 　　　　　　　17　


