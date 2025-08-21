日経225オプション11月限（21日日中） 2万6000円プットが出来高最多42枚
21日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は189枚だった。うちプットの出来高が186枚と、コールの3枚を上回った。プットの出来高トップは2万6000円の42枚（57円）。コールの出来高トップは4万7000円の2枚（245円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
54000 11510 +235 3
1 -41 39 51000
2 245 47000
41000 1100 +80 17
33000 160 16
29000 85 12
27250 67 1
26000 57 42
25000 51 39
24000 41 39
12000 9 17
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
54000 11510 +235 3
1 -41 39 51000
2 245 47000
41000 1100 +80 17
33000 160 16
29000 85 12
27250 67 1
26000 57 42
25000 51 39
24000 41 39
12000 9 17
株探ニュース