女子ゴルフのCATレディースはあす22日から神奈川県箱根町の大箱根カントリークラブ（6652ヤード、パー72）で開幕する。

19年優勝者の浅井咲希（27＝小杉カントリークラブ）は、今大会がレギュラーツアー今季初戦となる。

「ちょっとドキドキしています。もちろん、勝てたコースなんで大好きやし、毎年推薦で出させていただいているんですけど、このCATでどれだけできるかっていうのを目標にずっとやってきたんで思い入れはあります」

23年1月にプロキャディーの栗永遼氏と結婚し同年6月に第1子を出産したが、幸せな新婚生活はすぐに暗転。栗永氏が女子プロ3人と不倫していたことが発覚。その心痛で体調を崩し4月のフンドーキン・レディースではプレー中に吐いて途中棄権した。

「自律神経がちょっと狂ったりとか、今もドーピングに引っ掛からない薬を出してもらって飲みながら試合に出ています」と打ち明ける。栗永氏は日本女子プロゴルフ協会から9年間の試合やイベントへの立ち入り禁止処分を受け、不倫相手の女子プロ3人も厳重注意処分となった。

浅井が精神的に受けたダメージは大きかったが、それでも家族や周囲の支えもあって少しずつ状態は上向いてきたようだ。

「（まだ）影響がないわけわけではないですが、その分、周りの温かさだったり、コースに行って体調が悪くなっていたので、スポンサーさんが“コースに行って克服しよう”と誘ってくださったり。ずっとレギュラーに出ている方も定期的に連絡をくれたり、みんなが温かい感じで接してくれたから、やっと普通にゴルフ場にきて、ゴルフ頑張りたいなと思えるところまできました」

今季は下部のステップアップツアーを主戦場にしているが、7試合に出て予選通過は57位に入ったカストロール・レディースだけと苦しい結果が続いている。今回は主催者推薦で出場権を得た。

「周りの人たちのおかけで精神的にも復活してきたかなと思います。それも含めて、早くみんなに恩返ししたいなと思います」と前向きに話していた。