今すぐ近くの【しまむら】へ急げーーッ！ 出会えたら即買い推奨！「おしゃれバッグ」

爽やかなカラーが夏コーデにマッチするバッグを【しまむら】で発見！ 今回は、デイリーに活躍が期待できるトートバッグに注目しました。ちょっとしたお出かけやランチバッグに使いやすいミニトートと、夏のレジャー用バッグとしてひっぱりだこになりそうな大きめトートをご紹介。しまパトで見つけたら即カゴIN推奨です。

ランチバッグにもちょうどいい小さめサイズ

【しまむら】「レディース バッグ」\1,969（税込）

クマの刺繍がワンポイントになったトートバッグは、デイリーに活躍が期待できそう。カジュアルな素材感ですが、ネイビーとアイボリーの上品な配色で大人も持ちやすいはず。小さめのサイズ感かつ底マチ付きなので、ランチバッグにもぴったりです。

夏のレジャーにも◎ 保冷機能付きトートバッグ

【しまむら】「トートバッグ」\2,420（税込）

海やプールなど荷物が多くなる夏のレジャーには、大きめサイズのトートバッグがおすすめ。保冷スペースがあるので、ペットボトルや濡らしたタオルなどを持ち歩く際に便利です。持ち手はスポーティーな印象のコードタイプで、トレンド感も醸し出せそう。

※すべての商品情報・画像はLOGOS DAYS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M