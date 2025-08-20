本格捜査ミステリー『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』シーズン1全話が無料配信

『ロンドン警視庁コリン・サットンの事件簿』の制作陣による、実在の事件を基にした本格捜査ミステリー『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』が、Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、8月20日（水）〜期間限定で全話無料公開中！

『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』概要＆あらすじ

『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』は、30年間未解決だった3人の少女連続殺人事件に基づいて制作され、BBCの放送でも話題の人気作。1970年代の警察の捜査方法と、2000年代初頭の法医学の躍進を対比させながら、連続殺人犯がどのように見つけ出されたのかを誠実に描いた本格ミステリー。

『ウェールズ連続少女殺人事件〜30年目の真実』 第1話「DNAという新たな証拠」（2023年／イギリス）

監督：マーク・エヴァンス

キャスト：フィリップ・グレニスター／スコット・アーサー／ステファン・ロードリ／シオン・アラン・デイヴィス

★Prime Videoで全話配信中

■第1話「DNAという新たな証拠」あらすじ

DNA鑑定により、30年前に発生した未解決の連続レイプ殺人事件の証拠が見つかり、当時捜査を担当していた刑事のポール・ベセルは再び難事件に挑むことになる。旧知の仲のフィルと新顔のゲラントの3人で捜査班を結成したポールは、最初の被害者と思われたサンドラの前にも犯人がレイプ事件を起こしていたのではないかとにらみ、30年前の事件を調べていく。その被害者の1人はフィルの友人のジェーンだった。

（海外ドラマNAVI）

