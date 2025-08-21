8月15日の『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）は、話題の過去回を紹介する「リターンズ」を放送。「78歳じぃじに落とし穴ドッキリ」（2024年9月20日放送）では、“落とし穴ドッキリ”を身内に仕掛けたいという家族の様子が描かれた。

【映像】78歳祖父が“巨大な穴”に落ちる瞬間

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「78歳じぃじに落とし穴ドッキリ」は、東京都の女性（45）から寄せられた次のような依頼だ。

『78歳の父と73歳の母は、今年で結婚50周年。金婚式を迎えても、いまだにペアルックを着るほどラブラブです。そんな母には、10年以上言い続けている夢があります。それは「一度でいいから、お父さんを落とし穴に落としてあげたい」。普段は無口な父ですが、テレビが友達。特にドッキリの番組を見ている時だけは釘付けで、声を出して笑っています。そんな父をドッキリの落とし穴に落として、「チャッチャ、チャララララ、チャララララ、ウーマンボー！」の曲に合わせて、お父さんが落ちているさまを2人で見返して、笑い合いたいと言うのです。しかし、父はまもなく80歳。年齢的にもラストチャンスかなと思い依頼しました』

さっそく、霜降り明星・せいや探偵が依頼者の元へ。依頼者は「母は父にイタズラをするのが好き」で、リアクションを見るのが好きなのだと説明。ばぁばは「穴に落ちる姿を見るのが2人とも大好きで、バカみたいに笑っている私を見てお父さんが喜ぶ。『お母さん見てたほうがおもしろい』って言うぐらい」と明かし、「ワクワクしちゃう」とノリノリの様子だ。

東京郊外の農園に家族が集結し、全国穴掘り大会で9回優勝しているスペシャリスト軍団や、安全面をサポートする美術スタッフ、医療者らによる、一大プロジェクトがスタートした。時間短縮のため、実はすでに穴が掘られていたが、そのサイズはバラエティで芸人が落ちるような巨大なもの。土が崩れないよう全面を壁で覆い、中には緩衝材としてブロックのウレタンを60％程度敷き詰める。

しかし、ここでせいや探偵から「まじでケガをさせたくないので、おじいちゃんに落とし穴のことを伝えて、わざと落ちてもらう“逆ドッキリ”を仕掛けたいなと。とにかくおばあちゃんが喜べば依頼は成功すると思うので」と提案。家族も了承し、せいや探偵からその旨を伝える。じぃじは「一生の思い出にきっとなると思うので」と応じ、その現場へと向かう。

穴に落ちてもらうため、ばぁばがオニのだるまさんが転んだを実施。じぃじはばぁばを笑顔にするため、わかっていても怖い落とし穴に飛び込んだ。ばぁばは「じぃじ〜！アッハッハッハ」と大爆笑で、「ドッキリ大成功」の札を嬉しそうに掲げる。今回の企画を「素晴らしい」と絶賛していたが、実はばぁばへの“逆ドッキリ”が成功した瞬間でもあった。