ドジャース、今オフに“大物三塁手”獲得へ「相性抜群の選手と言える」マンシーより若くタフな選手へ移行か　米報道

ドジャースは今オフにブレグマン獲得に動くのか(C)Getty Images

ドジャースが今オフにレッドソックスの三塁手であるアレックス・ブレグマンの獲得に動く可能性を、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じている。

【動画】衝撃！大谷翔平の右脚に151キロの打球が直撃したシーン

同メディアは、三塁を守るマックス・マンシーについて、「チームにおけるリーダーとしての役割と打撃面での貢献度を考慮すれば、その価値は理解できるが、健康維持に苦労している点は否めない。来季の開幕時点で35歳となるため、ドジャースが2026年に若くタフな選手への移行を検討する可能性は否定できない」と伝えた。

ドジャースは今オフにポスティングシステムでメジャー挑戦を表明しているヤクルトの村上宗隆の獲得も噂されているが、「ドジャースに適合する可能性のある選手がもう一人いる」とし、ブレグマンの名を挙げている。