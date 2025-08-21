ドジャース、今オフに“大物三塁手”獲得へ「相性抜群の選手と言える」マンシーより若くタフな選手へ移行か 米報道
ドジャースは今オフにブレグマン獲得に動くのか(C)Getty Images
ドジャースが今オフにレッドソックスの三塁手であるアレックス・ブレグマンの獲得に動く可能性を、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じている。
同メディアは、三塁を守るマックス・マンシーについて、「チームにおけるリーダーとしての役割と打撃面での貢献度を考慮すれば、その価値は理解できるが、健康維持に苦労している点は否めない。来季の開幕時点で35歳となるため、ドジャースが2026年に若くタフな選手への移行を検討する可能性は否定できない」と伝えた。
ドジャースは今オフにポスティングシステムでメジャー挑戦を表明しているヤクルトの村上宗隆の獲得も噂されているが、「ドジャースに適合する可能性のある選手がもう一人いる」とし、ブレグマンの名を挙げている。
同メディアは、米メディア『The Athletic』のジム・ボウデン記者の報道に触れ、「ブレグマンは今季の年俸4000万ドル（約59億円）で、あと2年の契約期間がある。しかし、オプトアウト（契約破棄）して、より長期の契約を求める可能性が高い」という。
31歳の大物三塁手は今季、81試合で打率.298、16本塁打、52打点、OPS.918の成績を挙げており、「彼は間違いなくリーグ屈指の三塁手の一人で、ドジャースと相性抜群の選手と言える」と同メディアは主張。さらに、「ドジャースは、莫大な資金と長期契約を提示する覚悟はあるだろうか？」と投げかけている。
