俳優マット・デイモンが、トーク番組司会者ジミー・キンメルの自宅でのディナーに招かれた際、豚肉が喉に詰まり、危険な状態に陥っていたことが明らかになった。



バラエティ誌の取材で、ジミーはその夜を振り返りながら語った。「ある晩、マット・デイモンが僕の家に夕食を食べに来たんだ。ポークリブを作ったんだけど、彼は遅れて来て、とてもお腹が空いていたから、急いで食べ始めた。すると、豚肉が喉に詰まって窒息し始めたんだ。約1時間半も喉に詰まったままだったよ」



さらにジミーは、「彼のお兄さんも一緒に来ていて、『病院に連れて行かなければ』と彼に言ったんだ。もしマットが我が家で死んだら、僕は一生刑務所行きになってしまう。殺人以外の何物でもないよ」と、当時の緊迫した状況をユーモアを交えて語った。



ジミーらはインターネットで対処法を検索し、最終的には「パンを少し食べる」ことで解決を試みたという。「YouTubeでいろいろ調べて、パンを食べることでリブを胃に押し下げる方法だと結論づけた。そして、パンが彼を救ったんだ。僕たちはハイムリック法も何度も試したんだけどね」



（BANG Media International／よろず～ニュース）