ピザーラの“お月見ピザ”は餅を使った和風クォーター 中京地区限定ピザも全国販売決定
フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、21日から期間限定で、餅を使ったピザ4種が1枚になった『もちっと和風クォーター』を発売する。
ピザーラから、お月見シーズンにぴったりの餅をトッピングした“もっちもち”なお月見ピザ『もちっと和風クォーター』が新登場。餅を使った定番ピザの『もち明太子ピザ』、お餅とコーンに甘じょっぱいテリヤキソースで人気の中京地区限定商品『でらもっち』、さらに甘辛ダレのたっぷりビーフにお餅を合わせた『カルビもっち』、定番人気No.1のテリヤキチキンにお餅をトッピングした『テリチキもっち』と、日本生まれのピザーラならではの和風テイスト4種類を一度に楽しめる。
ピザーラ自慢のオリジナルピザの中から餅との相性間違いなしのメニューがラインナップした『もちっと和風クォーター』は、食欲の秋も満たす、ボリュームも味わいも満点のクォーターピザとなっている。
また、中京地区限定ピザ『でらもっち』が期間限定で全国販売されることも決定した。
■商品情報
『もちっと和風クォーター』
和風の味わいで、お月見シーズンにもぴったりのお餅と相性抜群のピザが4つ入った季節限定クォーター。
M：2590円〜／L：4140円〜
（1）もち明太子ピザ
本場博多の明太子を使用した特製明太ソースで和えたほくほくポテトと餅が相性抜群。
（2）でらもっち
テリヤキの甘みと生ハムの塩味が“でらうまい”中京地区限定ピザが今だけ全国で味わえる。
（3）カルビもっち
甘辛醤油ダレに漬け込んだ柔らかな牛肉がたっぷり。子どもから大人まで楽しめる一品。
（4）テリチキもっち
ピザーラで一番人気のテリヤキチキンにもちっと食感がたまらない、究極の和風ピザ。
『でらもっち』
P：2100円〜／ M：2480円〜／L：3980円〜
中京地区限定ピザとして販売中の人気商品『でらもっち』が、『もちっと和風クォーター』の販売にあわせて期間限定で全国販売決定。テリヤキソースの甘じょっぱい味をベースに、餅をたっぷりトッピングした和風ピザ。生ハムの塩味とコーンの甘味がアクセント。お好みで別添のきざみのりをかけて。
※価格は全て税込
