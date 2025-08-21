スタイリッシュな「SUVワゴン」に注目！存在感あるトヨタ「クラウンエステート」 メッキ輝く「モデリスタ仕様」の特徴とは

「クラウンエステート」は“大人のアクティブキャビン”がコンセプト。モデリスタでさらに優美に

トヨタは2025年3月13日、「クラウンエステート」を発売しました。

発売から約半年経ったことから街中でも見る機会が増えてきたクラウンエステートですが、なかでも目を引くのがモデリスタのエアロパーツをまとった仕様。

モデリスタ仕様には、どのような特徴があるのでしょうか。

トヨタ「クラウンエステート」のモデリスタ仕様、その特徴は？

1955年に誕生して以来、日本の発展と共に歴史を重ねてきたクラウン。

2025年で誕生から70周年を迎えるこの伝統的なブランドは、歴代モデルが受け継いできた「革新と挑戦」のDNAを胸に、新たな時代へと踏み出しました。

現在、16代目となるのは2022年に世界初公開された、異なる個性を持つ4つのモデルからなる「クラウン群」。

クロスオーバー、スポーツ、セダンの登場に続き、ついに2025年に4つ目のモデルとなるエステートが発売され、多様な価値観に応えるラインアップが完成しました。

エステートは、ワゴンとSUVを融合させた新しいスタイルで、品格と機能性が同居する「大人のアクティブキャビン」がコンセプト。仲間や家族とのアクティブな時間を楽しむための工夫が満載です。

見た目は、伸びやかなキャビンが印象的。車両の前後を貫くシャープなショルダーラインが、フロントフード上のキャラクターラインとシームレスに繋がり、流れるような美しさを実現しています。

足元には21インチの幅広大径タイヤを装着し、伸びやかさの中に力強さも感じさせる、ダイナミックなプロポーションに仕上がっています。

フロントマスクには、バンパーとグリルを一体化させたボディ同色の「バンパー一体型フロントグリル」を採用。上から下へメッシュパターンが変化するデザインで、スタイリッシュかつ洗練された表情を見せてくれます。

また、水平基調のデイライトランプが特徴の「ハンマーヘッドフェイス」や、バックドアに配された一文字のリヤコンビネーションランプが、ワイド感と先進性を強調しています。

さらに、発売と同時にトヨタカスタマイジング&ディベロップメントから、モデリスタのカスタマイズパーツも登場。「優美さと逞しさが調和するアーバンスタイル」をテーマに、エステートの魅力をさらに引き立てます。

エステートにおけるモデリスタのコンセプトは「Urban Paladin (アーバンパラディン)」。優美さと逞しさが調和するデザインで、エステートに凛とした個性を与えます。

スタイリッシュなベース車と調和する部分として、「フロント」「サイド」「リア」の3点で構成されています。

正面では、バンパー下端に「フロントスポイラー」を設定。エッジの効いたウイング形状のメッキ加飾を浮かせるように配置することで、ワイド感と重心の低さを印象付けています。

またハンマーヘッドをつなぐ形でメッキの「フロントグリルガーニッシュ」も用意されており、スポイラーと同時装着することでノーマルのフロントフェイスとは異なる見た目となっています。

横からみると「サイドスカート」や「サイドドアガーニッシュ」が用意されており、それらを合わせることでフロントから続くエッジの効いた塊感のある造形がリヤに向かって広がり、サイドからみても個性を演出。

またドアミラーにも「ミラーガーニッシュ」が用意され、黒いドアミラーにメッキのアクセントを付与しています。

後方は、フロントに対して抑えめとなり、左右それぞれに装着する「リアスパッツ」「バックドアガーニッシュ」を用意。

スパッツはサイドスカートから延長したようなデザインにすることで、リアの印象を引き締めてます。

またバックドア下部に装着するガーニッシュにより、上質感を演出しており、後続車に対してもアピールできます。

さらに足元には「21インチアルミホイールセット」を装着しており、デザインは切削面の造形が変化しながら連なることで、躍動的な印象を創出。

実際に街中で走っているとモデリスタパーツを装着するエステートは注目の的でした。

また今回のエアロパーツはフロント・リアともに一般的な車止めであれば当たらない位置になっているため、駐車の際でもそこまで気にする場面はありません。

そんなエステートに設定されたモデリスタパーツですが、どのような特徴があるのでしょうか。広報担当者は次のように語っています。

「クラウン群として4車種の大きな方向性は同じです。

そのなかでもベース車の方向性に沿うように、『セダンは王道的な高級感』『スポーツは幅広い層向けに新しい価値観を取り入れカッパー色の加飾』、『クロスオーバーとエステートはいわゆる、モデリタスらしさを取り入れた大人らしい品格で都市で映えるデザイン』となっています」

またこだわりのポイントについても教えてくれました。

「ホイールのブラック部に細かなレリーフを設けるなど、『パッと見は気が付かないが、近づくとわかる実はこんなところにもこだわっている』がこだわりポイントです。」

近づいて初めてわかる細やかな作り込み。所有する喜びを一層深めてくれそうです。

なお2025年8月時点でエステート（ハイブリッド車）であれば、注文から納車まで約3ヶ月だといいます。

またこれまで購入されたエステートにおいてのモデリスタ装着はそれなりにいるらしく、そのほとんどが新車装着するとようです。