【道路情報】東名高速上り｢袋井IC～掛川IC｣間は車両火災に伴い通行止め（21日･午後4時～）

2025年8月21日 17時0分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ）

東名高速上り｢袋井IC～掛川IC｣間は、袋井市山科付近で起きた路肩でのトラック炎上事故に伴い、21日午後4時から通行止めとなっています。

外部サイト
"心霊スポット"扱いや不審火で住民不安募らせた廃墟ホテル…行政代執行で撤去開始…費用610万円は所有者に請求へ(静岡･下田市)
【リニア】工事による生態系影響など協議する県専門部会でJR東海が大井川上流域調査を9月にも行う計画示す(静岡)
【5万円奪う】浜松市中央区のコンビニで強盗事件 容疑の男は逃走（静岡・浜松市）