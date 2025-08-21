TVアニメ『光が死んだ夏』の描き下ろし新グッズが2025年8月23日からアニメイトにて発売される。

【画像】『光が死んだ夏』のアクスタや缶バッジなど

『光が死んだ夏』は、新進気鋭の作家・モクモクれんが描く、親友の姿をした“ナニカ”と少年の青春ホラーストーリー。シリーズ累計発行部数は350万部を突破し、2025年7月からは待望のTVアニメが放送され、人気が高まっている今注目の作品だ。

今回のグッズでは、よしきとヒカルの描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「缶バッジセット」といった新商品が登場。ほかにも、山岸朝子や暮林理恵、田中のアニメ立ち絵を含む「証明写真館コレクション」や、野良猫の「メンチ兄貴」をデザインした「メンチ兄貴ポーチ」など、多彩なアイテムをラインナップ。

全国アニメイト・アニメイト通販では、8月23日～9月15日まで「TVアニメ『光が死んだ夏』アニメイトフェア」を開催。期間中、TVアニメ『光が死んだ夏』関連商品を購入・予約すると特典「ポストカード（全6種）」がプレゼントされる。

■商品情報アクリルスタンド発売日：2025年8月23日価格：各1,650円（税込）種類：4種

缶バッジセット発売日：2025年8月23日価格：各880円（税込）種類：2種（雨の日／浴衣）

証明写真館コレクション発売日：2025年8月23日価格：1パック275円（税込） 1BOX（9パック入り）2,475円（税込）種類：全9種

メンチ兄貴ポーチ発売日：2025年8月23日価格：2,200円（税込）

■フェア情報TVアニメ『光が死んだ夏』アニメイトフェア開催期間：2025年8月23日～9月15日開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販特典内容：ポストカード（全6種）※特典は選択不可。

(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会

（文＝リアルサウンド ブック編集部）