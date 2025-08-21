気象庁によると、台風第１２号は、日置市の西にあって、ゆっくりした速さで東へ進んでいます。九州南部では２２日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部では、引き続き２２日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

台風第１２号は、２１日１５時には日置市の西にあって、ゆっくりした速さで東へ進んでいます。中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風は今後、東寄りに進み、鹿児島県に上陸するおそれがあります。

［雨の予想］

鹿児島県では台風の中心付近の発達した雨雲により、猛烈な雨の降った所があり、土砂災害や洪水の危険度が高くなっている地域があります。九州北部地方、九州南部では２２日にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州北部地方 ８０ミリ

九州南部 ３００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）

２２日夕方にかけて

［風の予想］

九州南部では２２日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。台風の接近に伴い、急に風が強まるおそれがあります。

２１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １８メートル （２５メートル）

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １８メートル （２５メートル）

［波の予想］

九州南部では２２日にかけて、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。

２１日に予想される波の高さ

九州南部 ３メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

九州南部 ３メートル うねりを伴う

［防災事項］

２２日にかけて、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では注意・警戒してください。また、強風、高波、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和７年 台風第１２号に関する情報（総合情報）」は、２１日２３時頃に発表する予定です。