¡ÚÌ¡²è¡Û55ºÐÆÈ¿È½÷À¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÎø¡©¡¡ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿ÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡Ù
¡¡ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¬2025Ç¯8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éKADOKAWA¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤ÎÎø¡ª¡©¡¡¡Ø¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡Ù¤ò»î¤·ÆÉ¤ß
¡¡55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦¥Ï¥ë¥³¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¿´Ã¥¤ï¤ìÎø¤òÃÎ¤ê¡¢¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¥¹¥Èー¥êー¤À¡£Amazon¤Ê¤ÉEC¥µ¥¤¥È¤äBOOK¡ùWALKER¤Û¤«³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸Îø°¦·Ð¸³¤Ê¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤âÈþÍÆ¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦¥Ï¥ë¥³¡£¥¹ー¥Ñー¤Ç¥Ñー¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°¦²ì¸÷¡Ê¤¢¤¤¤¬¤Ò¤«¤ë¡Ë¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÎø¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬¡¢°Å¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÎÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷»Ò¡¦¥Ï¥ë¥³¤ÎÃÙ¤¤ÀÄ½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ªÃ¯¤«¤òÇ®¶¸Åª¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë―¡£¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤½÷»Ò¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Î°ìºý¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¢ÀÄ°æ¥Ï¥ë¥³¡£½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¥Ï¥ë¥³¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ë¥³¤¬À®Ä¹¤ò¤·¡¢ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë