吉岡里帆が表紙を飾る『東京カレンダー』10月号が8月21日（木）に発売された。

【画像】M!LK1泊約100万円のラグジュアリースイートで色っぽショット

俳優・吉岡里帆が『東京カレンダー』の表紙を飾るのは、今回で4回目となる。西麻布のランドマークビルを舞台に、大人のホッピングを楽しむ贅沢なひとときを撮影。最新出演作である映画『九龍ジェネリックロマンス』の撮影秘話についてのインタビューも掲載されている。

特別版の表紙には、メンバー全員では本誌初登場となるM!LKが登場。撮影の舞台は、今年7月にオープンしたばかりのホテル「フェアモント東京」。1泊約100万円というラグジュアリーなスイートルームで、今最も勢いのある5人が、煌びやかに撮影された。5人の絆と熱量を感じるインタビューも掲載された。

企画は「達人たちの夜の“街ブラ”」特集。街を知り尽くすプロに聞いた”麻布十番、日本橋、三軒茶屋、西麻布、代々木上原、エビヒロ（恵比寿・広尾）、荒木町、銀座、清澄白河、高田馬場、神泉”の人気11エリアでのハシゴ酒コースを総力取材された。「気鋭の小説家が提案する麻布十番美食巡り」や「酒場を知り尽くすアーティストによる神泉美食散歩」「銀座の呉服屋の2代目店主行きつけのディープスポット」など様々な“夜の街ブラ”が提案されている。

