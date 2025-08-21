¤Ò¤¿¤¹¤é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥½¥Ë¡¼¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖINZONE¡×¿·ºî¤¿¤Á¤ò¤´¾Ò²ð
¥½¥Ë¡¼¤¬ËÜµ¤¤ò½Ð¤¹¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£
¥½¥Ë¡¼¤¬¥×¥í¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¡ÖFnatic¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖINZONE¡×¤«¤é¡¢¿·À½ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¡×¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Þ¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¤Îµ»½Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼þÊÕµ¡´ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖINZONE H9 ¶¡×
¥½¥Ë¡¼¤Î²»³ÚÍÑ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÈ¼«¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢½ÆÀ¼¤äÂ²»¤Ê¤É¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¡£260g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤ä¥½¥Õ¥È¤Ê¥¤¥ä¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡¢¹âÀÇ½¥Þ¥¤¥¯¡¢ÄãÃÙ±ä2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²÷Å¬¤Ë¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖINZONE E9¡×
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼ª¤Î±úÆÌ¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÁõÃå¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤º¡¢¥×¥ì¥¤¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤Ï¼×²»À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Î¥¤¥º¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÁõÃåÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÆó¼ïÎà¤¬Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖINZONE Mouse-A¡×
·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥¤¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡¢ÀäÌ¯¤Ê½Å¤µ¤Î48.4g¡£ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈºÇÂç8,000Hz¤Î¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¹â´¶ÅÙ¡¦ÄãÃÙ±ä¤Î¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¡£Fnatic¤ÎÁª¼ê¤È»îºî¤ò½Å¤Í¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë·Á¾õ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖINZONE KBD-H75¡×
¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÁÇºà¤¬¡¢¥¡¼¤ò²¡¤·¤¿¤È¤¤Î¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£¥¡¼ÆþÎÏ¤ÎÈ½Äê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥¯¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¡¢0.1mm¤«¤é3.4mm¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£·øÏ´¤ÊÀß·×¤Ç¡¢¹âÂ®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¥¡¼ÆþÎÏ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡ÖINZONE Mat-F¡×
ÁàºîÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë6mm¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¸ÃÏ¡£Æ°¤½Ð¤·¤Ï·Ú¤¯¡¢»ß¤Þ¤ë¤È¤¤Ï¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ê¡¢¼ê¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£Î¢ÃÏ¤ÏµÛÈ×¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤ËÌ©Ãå¤·¡¢·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤Ç¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡ÖINZONE Mat-D¡×
³êÁöÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¸ü¤µ4mm¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£FnaticÁª¼ê¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë¡¢480¡ß400mm¤Î¹¤áÀß·×¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î²ÔÆ¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÂç¤¤¯³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÃÏ¤Ï¥´¥àÀ½¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤Ç¤â°ÂÄêÀ¤òÊÝ»ý¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤â¡¢Æ»¶ñ¤Î¤»¤¤¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¹âÀÇ½¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â8·î20Æü¤è¤ê¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÎËÜµ¤¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¡ª
Source: ¥½¥Ë¡¼