¾¾ËÜÎÉ°ì¥³¡¼¥Á¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ø¸½ÃÏ»ë»¡¤ÇÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¡Ä¡ÈºÇ¹â¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¡É9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¡ÖÈô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤È»þº¹¤ÎÉôÊ¬¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¾¾ËÜÎÉ°ì»á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Íè·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡¢ËÌÃæÊÆ3¥«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤¿Ä´À°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤ÏÎ©ÀµÂç³Ø¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤ËÈ¼¤¤¡¢½¢Ç¤¤«¤é8µ¨ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äµ¤¸õ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î´Ä¶¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ëÁ°¤«¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¸½ÃÏ»ë»¡¤ÎÎã¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«2024¤À¡£¡Ö¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÏWÇÕ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Áª¼ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈèÊÀ¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ä´¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Àè·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥¢¥¸¥¢E-1¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2025Ä¾¸å¤Ë¤âÅÏÊÆ¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥á¥ê¥«MLS¡¢¥á¥¥·¥³¥ê¡¼¥¬MX¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç²ñ¡Ë¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤ë¤Î¤«¡¢ÃÏ¿Þ¤È¸«¤ë¤Î¤«¡¢¸½ÃÏ¤ÎÃÎ¿Í¤Ê¤É¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤«¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ËÀ¾¤«¤éÅì¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ4¡Á5»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤éËÌµþ¤ä¹á¹Á¤Ë¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡×¤È¸½ÃÏ»ë»¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¹ñ¤¬32¥«¹ñ¤«¤é48¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä»î¹ç´Ö³Ö¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö1°Ì¡¦2°Ì¡¦3°Ì¤É¤³¤ÇÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥«¥Ê¥À¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÀ¾¤«¤éÅì¤ËÈô¤Ó¡¢´Ö³Ö¤¬°ì½µ´Ö¶õ¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¼ÂÁ©¤«¤é10Æü°Ê¾å¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÂÓÆ±¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹ÈÇòÀï¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡É¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡Ê9/7vs¥á¥¥·¥³ÂåÉ½ 9/10vs¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤ÏºÇ¹â¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÈô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤È»þº¹¤ÎÉôÊ¬¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¾¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¼¾ÅÙ¤äµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ê´Ä¶¡£¤½¤³¤«¤éÅì¡Ê¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£µ¤²¹¤ä»þº¹¡¢°ÜÆ°¤Î´¶³Ð¤òÁ´°÷¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸½ÃÏ»þ´Ö19»þ¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¤Î½éÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é°ÜÆ°¤ò´Þ¤àÃæ2Æü¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸½ÃÏ»þ´Ö19»þ37Ê¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¡Ê¥á¥¥·¥³¤È¤Î¡Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÄ¾¸å¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤¹¤°¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç»þº¹¤â¶¸¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¤É¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Îý½¬»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WÇÕ¤ÇÃæ2Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÜÆ°¤ò´Þ¤àÃæ3Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¡Ë¡×¡£¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡¢WÇÕ¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤ÏÎ©ÀµÂç³Ø¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÂ³Åê¤ËÈ¼¤¤¡¢½¢Ç¤¤«¤é8µ¨ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤äµ¤¸õ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï³«ºÅ¹ñ¤Î´Ä¶¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤ëÁ°¤«¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤¬¡ÖÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¹ñ¤¬32¥«¹ñ¤«¤é48¥«¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢°ÜÆ°µ÷Î¥¤ä»î¹ç´Ö³Ö¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö1°Ì¡¦2°Ì¡¦3°Ì¤É¤³¤ÇÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥«¥Ê¥À¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÀ¾¤«¤éÅì¤ËÈô¤Ó¡¢´Ö³Ö¤¬°ì½µ´Ö¶õ¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¼ÂÁ©¤«¤é10Æü°Ê¾å¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÂÓÆ±¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¹ÈÇòÀï¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸½ÃÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼¡²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¡ÈºÇ¹â¤Î·Ê¿§¡É¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡Ê9/7vs¥á¥¥·¥³ÂåÉ½ 9/10vs¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¡Ë¤ÏºÇ¹â¤ÎÍ½¹Ô±é½¬¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÈô¹Ôµ¡°ÜÆ°¤È»þº¹¤ÎÉôÊ¬¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¾¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¼¾ÅÙ¤äµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Ê´Ä¶¡£¤½¤³¤«¤éÅì¡Ê¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£µ¤²¹¤ä»þº¹¡¢°ÜÆ°¤Î´¶³Ð¤òÁ´°÷¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸½ÃÏ»þ´Ö19»þ¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¤Î½éÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é°ÜÆ°¤ò´Þ¤àÃæ2Æü¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸½ÃÏ»þ´Ö19»þ37Ê¬¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¡Ê¥á¥¥·¥³¤È¤Î¡Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤Ë¤¤Ä¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹çÄ¾¸å¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤¹¤°¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç»þº¹¤â¶¸¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¤É¤¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Îý½¬»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤¦»È¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WÇÕ¤ÇÃæ2Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÜÆ°¤ò´Þ¤àÃæ3Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾¾ËÜ¥³¡¼¥Á¡Ë¡×¡£¸·¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¡¢WÇÕ¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë