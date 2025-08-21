µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄï¤¬CÂçºå¤Ø¡ª¡Ä17ºÐ¤ÎMFµ×ÊÝ±Í»Ë¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡Ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï21Æü¡¢MFµ×ÊÝ±Í»Ë¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö26¡×¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï2007Ç¯9·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß17ºÐ¡£²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ò·Ð¤Æ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ò¼Â·»¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CÂçºå¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ÇØÈÖ¹æ26¡¢µ×ÊÝ±Í»Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
