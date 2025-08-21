大相撲力士を対象とした健康診断が２１日、東京・両国国技館で行われ、十両の剣翔（３４）＝追手風＝が来館１０分で診断を終える“秘策”を実行した。

３時間の受診時間の終了２分前に会場に到着した剣翔。あっという間に採血を終え、会場を後にした。

常に終了時刻の１〜５分前に到着するという剣翔。角界には何事も予定よりかなり早く行動する“相撲タイム”が存在するが、その逆を行く。剣翔は「毎回ギリギリに来ます。混んでいないので、３０分並ぶようなこともない」と語り「終了時刻まで（看護師さんたちは）帰れない。そこは外しません」と、遅刻しないよう気をつけている。

採血時は自ら看護師に注射針を刺す右肘内側の箇所を伝える。体格的に針を刺す適所が見つかりにくく、３０分以上苦労する力士も珍しくないが、剣翔はあっという間に終了。「蜂窩織炎の治療で点滴を打つ際も、自分から伝えています。１０年前くらいに針を刺すところを把握しました」と明かした。

５、６年前から終了時刻ギリギリに到着し、自ら針を刺す箇所を指摘することで、時短を実現している。２０１６年初場所の新十両から、関取の座を守り続ける剣翔。その秘けつをうかがわせる作戦だった。