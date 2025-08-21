バドミントンのシダマツペアがゲームに奮闘しました。

パリ五輪女子ダブルス銅メダルを獲得した志田千陽選手と松山奈未選手の“シダマツ”ペア。日本バドミントン協会の公式Instagramが2人が反射神経を試すゲームに挑戦する姿を公開しました。

ランダムに落ちてくる6本の棒を何本つかめるのかチャレンジします。

計2度ずつ行われた計測。松山選手の1回目の挑戦はなかなか棒がつかめずようやく最後の棒に手がかかり記録1本。気合を入れ直した2回目は手に当たるもすり抜けていく棒、3本目4本目をようやくキャッチ。6本目をつかむと笑いながら転げ落ちます。記録は3本と更新しました。

対する志田選手は「はい、はい」とかけ声をつけながらどんどん棒をつかんでいきます。記録は5本と好成績ながら松山選手と違い両手でつかんでいたことに「ダメですかこれ」と自身でダメだし。

2回目は片手で挑んだ志田選手。2本目と3本目をテンポよくつかむも、最後は自分の手がまだ落ちていない棒に当たり落としてしまうという凡ミス。記録は2本に落ちてしまいました。このミスに志田選手は「触っちゃった」とずっこけて笑いました。

SNSでは「今年イチかわいい」「最後のコケかたが最高」「ふたりとも、らしさ満載で楽しそう」とコメントが寄せられました。