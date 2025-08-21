¡Úµð¿Í¡ÛËôÌÚÅ´Ê¿ 1·³¤ËÅÐÏ¿¡¡Á°Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÎµÆÃÏÂçµ©¤ÏËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤¬21Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤ÏËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤ò1·³¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢µÆÃÏÂçµ©Áª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËôÌÚÅê¼ê¤Ï8·î9Æü¤ÎDeNAÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£º£µ¨½é¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò·Þ¤¨¡¢½é²ó¤Ë2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤âÌµ¼ºÅÀ¡£2²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢3²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Èµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÍá¤Ó¼ºÅÀ¡£4²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢4²ó68µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢Ã¥»°¿¶1¡¢Í¿»Íµå2¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÍâÆü¤ËËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÆÃÏÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç5²ó¡¢1¡Ý3¤È¤·¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¡£»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸Å²ìÍ¥ÂçÁª¼ê¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤³¤Î²ó¡¢4¼ºÅÀ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£