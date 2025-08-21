タレントでモデルの平嶋夏海さんが自身のインスタグラムを更新。8月19日の「バイクの日」に合わせてバイクとの思い出の写真を公開しました。



【写真を見る】【 平嶋夏海 】 「バイクの日」に多彩な「バイク愛」を発信 ヤマハからアプリリアまで 様々なバイク写真を公開





平嶋さんは、「#バイクの日」「#バイクの日2025」のハッシュタグとともに、さまざまなシーンでバイクと過ごす姿を公開しています。







投稿には、さまざまなシチュエーションでのバイクとの一コマが収められています。青い制服と白いヘルメットを身に着け、白いヤマハのバイクの隣で敬礼する姿は、正統派ライダーの印象を与えています。







また別のカットでは、黒と黄色のライディングスーツに身を包み、イタリアのオートバイメーカー「bimota」のロゴが入ったバイクに寄りかかる姿も。サイドには「4」という数字が描かれており、レーシングテイストを感じさせます。







ヤマハのMT-07に跨り、黒い上着とキャップというカジュアルなスタイルで微笑む平嶋さん。晴れやかな青空を背景に、白と黒のスポーティなバイクが映えています。







バイク展示会場では、白いポロシャツとグレーのパンツ姿で、スズキのメタリックグレーのオフロードバイクDR-Z4Sに跨る平嶋さん。金色のフロントフォークが特徴的なバイクと、彼女の笑顔が会場の雰囲気を明るくしています。







「SUPER MOTO SLIDE PHOTO CORNER」という展示の前では、青いホイールが目を引くスズキのオフロードバイクDR-Z4Mに乗った姿も。カジュアルな服装ながらも、バイクとの一体感が感じられるショットです。







青いジャケット姿で、光沢のある黒いバイクの隣でポーズを決める平嶋さん。背景にはバイクのイラストが描かれたパネルがあり、展示会場の華やかな雰囲気が伝わってきます。







カラフルな柄のジャケットを着て、ホンダのCT125に寄りかかる一枚も。シルバーとブラックの配色が特徴的なバイクと、彼女の自然な笑顔が印象的です。







「Honda Dream 鈴鹿」の店内では、黒いジャケット姿で白いバイクX-ADVを指し示す平嶋さん。明るいショールームの雰囲気と、彼女の笑顔が相まって、バイクショップの楽しさが伝わってきます。







青空の下、駐車場に並ぶ2台のオートバイの写真も。手前のクロームと赤が鮮やかなカフェレーサースタイルのバイクと、奥には「SCRAMBLER DUCATI」の文字が目立つ赤いバイクが、日差しに照らされて輝いています。







白いジャケットとチェック柄のトップスを着て、赤と黒のバイクに寄りかかるスタジオショットも。シンプルなグレーの背景が、バイクの鮮やかな赤と平嶋さんを引き立てています。







海岸沿いのロケーションでは、白いジャケット姿で赤と黒のaprilia RS 457にもたれかかる姿も。青い海と空を背景に、撮影の様子が垣間見えるショットです。





平嶋夏海さんのインスタグラム投稿からは、多彩なバイクとの関わりが伝わってきます。展示会場でのバイク試乗や、ショップでの一コマ、スタジオ撮影、ロケーション撮影など、さまざまなシチュエーションでバイクと共にある彼女の魅力が詰まった「バイクの日」記念の投稿となっています。







この投稿に、「なっちゃん白バイ隊員お似合いです」「いいバイクでカッコイイなぁ」「バイクとなっちゃん写真いっぱいありがとう」「なっちゃんライダー！」などの声が寄せられています。







【 平嶋夏海さん プロフィール（所属事務所HPから引用） 】



生年月日：1992年5月28日

出身地：東京都

身長：154cm

サイズ：B88 W60 H88 S23.5

特技：水泳・バスケットボール

趣味：ツーリング（VRX400・VTR250）・読書（特に漫画は2000冊所有）







2005年 AKB48第一期生オーディション合格後にチームBに異動

2009年 渡り廊下走り隊結成 AKB48選抜総選挙にて第1回から3年連続26位

2012年 2月5日 AKB48卒業

2013年 AKB48選抜総選挙において62位を獲得

2019年 オートバイ用品店NAPSイメージキャラクターに就任

2019年 ブシロードメディアミックスコンテンツ「D4DJ」瀬戸リカ役に決定

2020年 川口オートレースイメージガールに就任

【担当：芸能情報ステーション】