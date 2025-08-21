¾¾»³±Ñ¼ù¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï³«Ëë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õº£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï21Æü¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Î¥¤¡¼¥¹¥È¥ì¡¼¥¯GC¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì30¿Í¤ÇÁè¤¤¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö²¦¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£23°Ì¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¤ÏÆüËÜÀª½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð1ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯7ÀéËü±ß¡Ë¤Î¹â³Û¤ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«ËëÀï¤ÎÍ¥¾¡¸å¤Ï¶ìÀïÂ³¤¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÉüÄ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ñÊý¼°¤ÏÁ´Áª¼ê¤¬Æ±¾ò·ï¤Ç¶¥¤¦¡£2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²¦¼Ô¤ò·èÄê¡£19Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤ÏºÇ½ªÀïÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¾å°Ì¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¥°Ì¤ËÂÇ¿ôº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÁ´°÷¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¡£