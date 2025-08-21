【1人分172kcal】ノンオイルダイエットレシピ『夏野菜と鶏胸の粒マスタード蒸し』
低脂質＆高たんぱくな鶏胸肉に、ビタミン豊富なピーマンとパプリカを加えた、油不使用のヘルシーメニュー。
フライパンで蒸すだけなので、火にかけたらほったらかしで、キッチンに立ち続けなくていいのも◎です。
『ピーマンとパプリカ、鶏むねの粒マスタード蒸し』のレシピ
材料（ 2 人分）
ピーマン……3個（約140g）
黄パプリカ……1個（約180g）
鶏胸肉（小・皮なし）……1枚（約200g）
〈A〉
玉ねぎのすりおろし……大さじ1（約1/10個分）
白ワイン（または酒）……大さじ1
粒マスタード……小さじ2
白ワインビネガー（または酢）……小さじ2
砂糖……小さじ1
片栗粉……小さじ1
塩……小さじ2/3
作り方
（1） 材料の下ごしらえをする
ピーマン、パプリカは縦半分に切ってへたと種を取り、横に幅1cmに切る。鶏肉は横に幅7〜8mmの薄切りにしてボールに入れ、〈A〉を加えてからめる。
（2）重ねて蒸す
フライパンに鶏肉、パプリカ、ピーマンを順に重ね、水大さじ2を外側に回しかける。ふたをして中火にかけ、蒸気がたまってきたら弱火にし、8分ほど蒸す。全体をよく混ぜ、汁ごと器に盛る。
POINT
夏野菜の水分を生かして蒸すので、水は大さじ2だけ。
甘みのあるピーマンとパプリカに、粒マスタードでさっぱりとした味わいもプラス。
味つけに玉ねぎを使うことで風味もアップし、最後まで飽きずに食べられますよ〜！