シーズンも佳境に入る中、大谷翔平（31）の“グラウンド外”が騒がしい──。大谷が2024年に購入したオフシーズンを過ごすための“別荘”をめぐり、8月8日（ハワイ現地時間、以下同）、不動産投資家らから訴訟を起こされたのだ。在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手がハワイ島マウナケアの高級リゾート地中央に位置する広い土地に、住居のみならず打撃や投球練習もできる“豪華別荘”を建築すると大々的に報じられたのは、昨年4月のことです。

今年1月には大谷選手と出産を控えていた真美子夫人（28）、愛犬・デコピン、そして大谷選手の代理人を務めるネズ・バレロ氏も参加する着工式も敢行。販売会社のホームページには、大谷選手のメッセージとして〈パラダイスを見つけました〉〈ここは特別な場所。そして、もうすぐ我が家となる場所〉といった宣伝動画も掲載されていました」

ところが、大谷が笑顔でそのように語る広告は、NEWSポストセブンが8月1日に『大谷翔平「25億円ハワイ別荘」HPから本人が消えた！』というタイトルで報じたように、今年7月までにいつの間にか消えていたのだ。バレロ氏と大谷が訴えられたのは、そんな混乱のさなかのことだった。

「今月8日、ハワイ州の巡回裁判所に、大谷選手およびバレロ氏を被告とした訴状が提出されたのです。原告は同別荘の開発業者と仲介業者の2人。

訴状には、大谷選手は豪華別荘の建設プロジェクトに広告塔として参加する内容の契約を結んでいたものの、バレロ氏が大谷選手の肖像権利用に過剰に介入し、『要求に応じない場合は大谷選手の契約を解除する』と脅迫することもあったと主張しています。

開発を担う合弁会社の大口出資者は、大谷選手側との関係悪化を懸念して原告の2人を解任。それを受けて、2人は今回の訴訟に踏み切ったようです」（前出・在米ジャーナリスト）

原告側は「不当に解雇された」「有名人による影響力の乱用だ」「代理人は選手を代表して行動しており、最終的に本人にも責任が及ぶ」などと主張し、バレロ氏と大谷選手を訴えている。

バレロ氏と真美子さんの“距離感”

大谷は昨年、真美子さんと結婚した直後に「冬季に家族と過ごすため」という理由で、この別荘の購入を決定し、同プロジェクトに参加している。今年4月には第1子女児を出産した真美子さん。「第二の我が家」をめぐって夫が訴えられている状況には、不安やモヤモヤを抱えているだろうが--。

「ただ、大谷夫妻とバレロ氏の結束は強固です。バレロ氏は、大谷選手が2017年の大リーグ挑戦にあたって、当初から頼りにしていたエージェント『CAAスポーツ』所属の代理人。

巧みな広告戦略で大谷選手を引く手あまたの広告塔にした“やり手交渉人”としての一面もあるが、長期にわたるマネジメントを担い“二刀流”を実現するための交渉にも尽力してきたことで、大谷選手からの信頼は厚い。

大谷選手が真美子さんと結婚した直後にも、大谷はバレロ氏を信頼して真美子さんを“任せて”きました。真美子さんがドジャースタジアムに試合を観に来る時は、ほぼ毎回スイートルームに同席。真美子さんが第三者から話しかけられないよう、先導して球場内を案内したりなど、夫人が安心して移動や観戦できるように配慮しています」（同前）

先日、真美子さんが産後初めて公の場に現れたことでも注目を集めたMLBオールスターゲームやレッドカーペットイベントの際も、バレロ氏は夫妻の動きに帯同し、サポートに徹していた。前出・在米ジャーナリストが続ける。

「別荘の着工式後、開発会社のホームページ上に掲載されていた大谷夫妻の写真が早急に消えたのも、バレロ氏の尽力があったからだと聞いています。開発会社側は宣伝として使いたい写真だったのでしょうが、バレロ氏は大谷選手を守るために動いたわけです。

今回も、豪華リゾート地の開発業者サイドが『大谷ブランド』を理解せずに広告利用するのをバレロ氏が防ごうとした結果、訴訟に発展したという見方もできます。

バレロ氏の妻や子供も含め、真美子さんと家族ぐるみで付き合うほど、その“距離感”は近い。大谷選手と真美子さんがプライベートを重んじることを十分に理解し、その意向に沿って行動している人物です。今回の訴訟についても、バレロ氏は真美子さんに十全な説明をしているでしょう」

大谷夫妻は野球や愛娘の子育てに集中したいところだろう--バレロ氏の手腕が試される。