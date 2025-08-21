¡ÖÍö¤µ¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤É½¾ð¡×°ËÆ£Íö¡õ¼ñÎ¤à¹ë²ÚáÊìÌ¼¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ä¡×¡Ö²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â´¶Æ°¡×
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º½ë¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬ºÆ¤Ó¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö(70)¡£¡Ö°ËÆ£Íö ¡ÁOver the Moon¡Á¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼ 2024-2025¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Ì¼¤Î¼ñÎ¤(34)¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¼ñÎ¤¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢WOWOW¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¥é¥ÜºÇ¹â¤Ç¤·¤¿´¶Æ°¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤¹¡Á¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÍö¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥¤É½¾ð¤Ç¤¹¤Í¡¼¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¡¡¿´¥º¥¥º¥¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö¼ñÎ¤¤µ¤ó¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¢ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÌ´¤Î¶¦±é¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¹¬Ê¡¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â´¶Æ°¡¡²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ª¸µµ¤¤«¤Ê¡Á¡©¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¿Æ»Ò¤ÇÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¿¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï1978Ç¯4·î¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º²ò»¶¤ÈÆ±»þ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ¶È¡£1980Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£2019Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë(73)¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼ñÎ¤¤Ï23Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£