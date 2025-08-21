ギャルママモデル聖菜、“1週間”スーパーロングヘア「艶髪」「女神」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が8月20日、自身のInstagramを更新。スーパーロングヘア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】ギャルママモデル、期間限定スーパーロングヘア
聖菜は「来週に地毛に戻さないとなの忘れてた」「1週間スーパーロング」とつづり、エクステをつけたと思われるヘアスタイルを披露。美しいウエストと脚をのぞかせたミニスカートでの自撮りを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「艶髪」「女神」「似合ってる」「最強ビジュ」といったコメントが寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
◆聖菜、スーパーロングヘア姿を公開
