元バレー日本代表・栗原恵、親子水着ショット公開「母ちゃんがトレーニングで使っていた水泳帽を被らされた息子」
【モデルプレス＝2025/08/21】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が8月21日、自身のInstagramを更新。息子との海水浴の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】栗原恵「トレーニングで使っていた水泳帽を被らされた息子」との海水浴ショット
栗原は「浄化された また頑張れそう」と親子で海水浴を楽しんだ様子を公開。海辺で息子を抱きかかえる姿や、浮き輪に乗った息子と一緒に海に入る様子などを載せており、「息子の帽子を忘れてしまい（ごめんね）実家に置いてあった、母ちゃんがトレーニングで使っていた水泳帽を被らされた息子」と微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿に、ファンからは「親子で素敵」「微笑ましい」「息子さん可愛い」「水泳帽もオシャレに似合ってます」「癒される」「全然水を怖がらない息子さんすごい」といったコメントが寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆栗原恵、息子との海での親子時間報告
