¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÉ½¤¹¤ß¤ì¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤­¡×»²²ÃÃæ¤ÎÈþ½÷¡¢Æ©ÌÀÈþÈ©ºÝÎ©¤ÄÈ©¸«¤»¥³¡¼¥Ç

¢¡¤¹¤ß¤ì¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È


¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¥è¥¢¥¸¥ç¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤¹¤ß¤ì¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¡ÖÌþ¤ä¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤­µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2025¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

