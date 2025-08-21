¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿!?¡×¡Ö¤Á¤ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®È¯É½¤«¤é2Ç¯¡ÄÊ¿Ìî»çÍÔàÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤·¤«µö¤»¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
»Â¿·¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë·ëÀ®¤òÈ¯É½¤·¤¿¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÊÌ¿Íµéá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Â¿·¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¥Ö¥é¥ó¥³¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê±ó¤¯¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»çÍÔ¤¯¤ó¤·¤«µö¤»¤Ê¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢»çÍÔ¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡©¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤ª¤¤¿¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤ÎÈ±·¿¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£