サッカー元日本代表・柿谷曜一朗の美人妻、1歳息子の写真公開「旦那様にそっくり」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの丸高愛実が8月21日、自身のInstagramを更新。1歳の誕生日を迎えた息子の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー元日本代表の美人妻「そっくり」と話題の1歳息子公開
丸高は「Happy Birthday my little boy あっという間の1年」と息子の1歳の誕生日について投稿。「毎日幸せをありがとう。これからの成長も楽しみ」と母親としての喜びを表現している。
投稿された写真では、バルーンで飾り付けされた部屋で家族5人でお祝いしている様子や、白い洋服を着た息子がぬいぐるみと一緒にポーズを取るマンスリーフォトを公開。息子の目元をスタンプで隠しながらも、愛らしい表情が印象的な写真となっている。
この投稿に、ファンからは「息子さん、旦那様にそっくりでびっくり」「1歳おめでとう」「あっという間に1年ですね！」「家族愛感じる」「可愛い息子さん」「幸せそう」「微笑ましい」といったコメントが寄せられている。
丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
