２１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．８９ポイント（０．１３％）高の３７７１．１０ポイントと続落した。約１０年ぶりの高値水準を連日で切り上げている。

中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。２０日に公表された最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」は予想通り３カ月連続で据え置かれたが、市場からは政策金利や預金準備率を引き下げる可能性が依然として残ると指摘された。一部では、第４四半期（１０〜１２月）の引き下げが予想されている。個人マネーの流入もプラス。足もとでは銀行預金が縮小し、信託や証券などに資金が移動していると伝えられている。また、中国３０年債利回りが年初来最高（債券価格は下落）で推移する中、投資家が債券を売って株式を購入しているとの見方も広がっている。ただ、このところの上昇で売り圧力も意識され、指数はマイナス圏に沈む場面もみられた。（亜州リサーチ編集部）

銀行株が上げを主導。中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が２．１％高、中信銀行（６０１９９８／ＳＨ）が１．４％高、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）と華夏銀行（６０００１５／ＳＨ）そろってが１．３％高、中国建設銀行（６０１９３９／ＳＨ）が０．８％高で引けた。

石油・石炭株もしっかり。中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が２．８％、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が２．４％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が１．５％、エン鉱能源（６００１８８／ＳＨ）が２．６％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が１．１％ずつ上昇した。

ハイテク株の一角も物色される。フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が８．０％高、携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が４．０％高、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（６００５６３／ＳＨ）が２．８％高と値を上げた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、人工知能（ＡＩ）半導体の中科寒武紀科技（カンブリコン・テクノロジーズ：６８８２５６／ＳＨ）が２．３％高で上場来高値を更新。中国政府が半導体の自給率引き上げ方針を示したことで、ハイグレード品を手がける寒武紀に注目が集まっている。７月後半からの１カ月足らずで、株価は５割以上も急伸した。このほか、公益株、医薬株なども買われている。

半面、証券株は安い。西南証券（６００３６９／ＳＨ）が３．４％、東呉証券（６０１５５５／ＳＨ）が１．５％、太平洋証券（６０１０９９／ＳＨ）と国金証券（６００１０９／ＳＨ）がそろって１．４％、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が１．３％ずつ下落した。

自動車株の一角もさえない。重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が３．４％安、北汽藍谷新能源科技（６００７３３／ＳＨ）が１．６％安、安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が１．１％安で取引を終えた。素材株、不動産株、軍需産業株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．４１ポイント（１．２７％）安の２６６．０２ポイント、深センＢ株指数が１３．２５ポイント（０．９９％）安の１３３０．８７ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）